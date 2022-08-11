Эстония запретит въезд россиянам с шенгенскими визами

Европейское государство решило закрыть границу для россиян с шенгенскими визами. Речь идет об Этоснии и визах, выданных нашим соотечественникам этой страной. О решении применить санкции к визам сообщил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу. Ограничения введут через неделю.

«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой гражданам России. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию»,

- цитирует РИА Новости дипломата.

При этом будут сделаны исключения для некоторых категорий граждан. В частности, въезд в страну останется свободным для сотрудников диппредставительства РФ и членам их семей, а также родственникам эстонцев или обладателям постоянного вида на жительство в стране. Ограничения не коснутся россиян, нуждающихся в гуманитарной помощи, и тех, кто имеет право свободного передвижения по законам Евросоюза.

При этом дипломат заявил, что на следующей неделе власти прибалтийской страны собираются «обсудить способы, как можно было бы запретить въезд в Эстонию всем гражданам России, имеющим шенгенские визы». (фото unsplash.com, Roman Wimmers)