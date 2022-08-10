Дату старта чемпионата мира по футболу могут перенести

В ФИФА рассматривают возможность перенести дату начала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Marca.

По данным издания, организаторы мундиаля хотят начать турнир на день раньше. Таким образом, матч открытия чемпионата мира между Катаром и Эквадором может состояться 20, а не 21 ноября, как планировалось ранее.

Подчеркивается, что решение о переносе старта мундиаля будет принято путем голосования членов организации.

Чемпионат мира в Катаре станет первым мировым турниром, который состоится не летом, а зимой. Он пройдет в ноябре-декабре 2022 года. Фото: unsplash.com