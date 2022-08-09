Новые функции появятся в WhatsApp

В WhatsApp появятся новые функции, призванные усилить приватность пользователей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, мессенджер позволит скрывать от отдельных лиц из списка контактов свое пребывание онлайн. Отмечается, что ранее WhatsApp начал скрывать онлайн-статус юзеров от всех незнакомцев, однако пользователи из контактов по-прежнему видели, находится ли человек онлайн.

У юзеров также появится возможность покидать группы без уведомления об этом всех участников. Обе функции начнут запускать в августе.

Помимо этого, мессенджер работает над опцией, которая запретит пользователям делать скриншоты одноразовых сообщений - посланий, которые исчезают после того, как собеседник просмотрит их. Указано, что эта возможность пока находится в стадии тестирования. Фото: unsplash.com