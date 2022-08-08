Названы лучшие города мира для жизни

Вена признана самым комфортным для жизни городом в мире. К такому выводу пришли в компании Economist Intelligence Unit (EIU), результаты исследования приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Специалисты оценивали 172 города мира по пяти критериям: стабильность, система здравоохранения, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Стабильность в Вене оценивается в 95 баллов из ста возможных, здравоохранение - в 83,3 балла, культура и окружающая среда - в 98,6 балла, а образование и инфраструктура - в сто баллов.

После столицы Австрии в списке лучших мест для жизни идут Копенгаген, Цюрих, Калгари и Ванкувер. В десятку также вошли Женева, Франкфурт, Торонто, Амстердам и Осака.

Худшим для жизни городом признан Дамаск. Второе место в перечне худших мест занимает Лагос в Нигерии, третье - Триполи в Ливии. Плохо подходящими для жизни также признали Алжир, Карачи, Порт-Морсби, Дакку, Хараре, Дуалу и Тегеран. Фото: unsplash.com