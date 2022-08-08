Врач перечислила провоцирующие изжогу продукты

Ряд продуктов может спровоцировать изжогу. Их перечислила доктор медицинских наук, диетолог Лиза Московиц. Ее слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, при изжоге, в первую очередь, стоит исключить употребление жареной пищи. По словам специалиста, любые продукты с высоким содержанием жира стимулируют выработку желчных солей, которые ослабляют сфинктер, защищающий пищевод от желудочной кислоты. Людям с изжогой лучше готовить еду на гриле, в духовке или на пару, пояснила она.

Также при проблемах с желудком противопоказаны цитрусовые. «Из-за высокого содержания лимонной кислоты, которая придает цитрусовым отчетливый терпкий и кислый вкус, происходит стимуляция повышенной выработки желчной кислоты, из-за чего и возникает чувство жжения в груди», - сообщила Московиц.

Также, по словам диетолога, при изжоге стоит максимально снизить потребление острой пищи. В ней содержится капсаицин, который раздражает слизистые пищевода и заставляет пищу дольше оставаться в желудке, что усиливает изжогу. Вместо острых приправ Московиц посоветовала отдать предпочтение более мягким розмарину, тимьяну, базилику и имбирю. Фото: unsplash.com