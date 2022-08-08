У режиссера Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона

У датского режиссера Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона. Об этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что, несмотря на диагноз, фон Триер продолжает работу над сериалом «Королевство: Исход», который завершит одноименную трилогию режиссера. Также отмечается, что датчанин будет реже появляться на мероприятиях для прессы ввиду своего состояния.

Ларс фон Триер - культовый кинодеятель, создавший такие шедевры, как «Нимфоманка», «Меланхолия», «Дом, который построил Джек», «Танцующая в темноте». Режиссеру 66 лет. Фото: паблик «Лентач»