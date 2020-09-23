Шторм унес рыбаков на лодке в Онежское озеро

22 сентября в 21:10 оперативному дежурному поступила информация о необходимости спасения людей на воде, сообщила Карельская республиканская поисково-спасательная служба.

Мужчина 1953 года рождения и женщина 1950 года рождения отправились на моторной лодке в Онежское озеро для проверки сетей в районе о. Суйсарь.

Лодочный мотор сломался, лодка потеряла ход и ее стало уносить в открытое озеро. Кроме того у мужчины случился инсульт, а женщина дойти на веслах до берега не смогла и запросила помощь по телефону через старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Карелии.

К месту бедствия на катере вышли спасатели Петрозаводского поисково-спасательного отряда.

В условиях высокой волны и околонулевой видимости, в темное время суток, они приступили к поисково-спасательным работам. Установив телефонную связь с терпящими бедствие, поисково-спасательная группа обследовала участок акватории озера площадью 10 квадратных километров по направлению ветра.

Лодка с пострадавшими была обнаружена 23 сентября в 01:45 в 3-х километрах от предполагаемого места.

Пострадавшие были перегружены в катер спасателей, доставлены в г. Петрозаводск и переданы на берегу медикам.

Руководство службы особую благодарность выражаес спасателям Петрозаводского поисково-спасательного отряда Терентьеву В. А., Сизову Д. А., Матюшину С. А.