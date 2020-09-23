Стало известно, кто погиб в страшном ДТП в Олонецком районе

Смертельная авария на трассе «Кола» в Олонецком районе произошла 23 сентября в 6:50. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, 71-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 при обгоне грузовика MAN в составе с полуприцепом не успел завершить маневр. Водитель попытался вернуться в свою полосу и столкнулся с грузовиком. После чего произошло столкновение с встречным грузовым автомобилем КамАЗ.

В ДТП погиб водитель «Жигулей». Его пассажир - женщина, 1981 года рождения, была госпитализирована в Олонецкую ЦРБ. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают спецслужбы.

Фото: ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»