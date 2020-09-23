Автомобиль «Вортекс Тинго» и два Harley-Davidson столкнулись в Карелии

Групповая авария произошла накануне днем в Сегежском районе в месте пересечения трассы «Кола» и второстепенной дороги «подъезд к СНТ Медик». О дорожном инциденте рассказали в ГИБДД.

73-летний мужчина за рулем автомобиля «Вортекс Тинго» при повороте на второстепенную дорогу не уступил дорогу двум мотоциклам Harley-Davidson. В результате произошло столкновение транспортных средств.

В результате аварии 50-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения. На место выезжала «скорая помощь». Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Фото: Госавтоинспекция Карелии