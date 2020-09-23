23 сентября 2020, 12:05
Происшествия

Автомобиль «Вортекс Тинго» и два Harley-Davidson столкнулись в Карелии

Помощь медиков потребовалась 50-летнему байкеру

Групповая авария произошла накануне днем в Сегежском районе в месте пересечения трассы «Кола» и второстепенной дороги «подъезд к СНТ Медик». О дорожном инциденте рассказали в ГИБДД.

73-летний мужчина за рулем автомобиля «Вортекс Тинго» при повороте на второстепенную дорогу не уступил дорогу двум мотоциклам Harley-Davidson. В результате произошло столкновение транспортных средств.

В результате аварии 50-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения. На место выезжала «скорая помощь». Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Фото: Госавтоинспекция Карелии

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Метки: 
Сегежский район
новости Карелии
ДТП
мотоцикл
Harley-Davidson
ГИБДД