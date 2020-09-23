Житель Карелии украл кабеля на 83 тысячи рублей

В полицию Прионежского района обратились рабочие. Они рассказали, что кто-то украл алюминиевый кабель, который должен был пойти на линии электропередачи. Ущерб составил почти 83 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 33-летний мужчина. Он рассказал, что заметил, как на электросетях начались работы. Тогда он выбрал плохо просматриваемый с дороги участок, отрезал кабель болгаркой, скрутил 1,5 километра кабеля в моток и отнес в поселок, где продал одному из местных жителей за 5 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенный кабель стражи порядка изъяли.