Жителя Костомукши сделали злостным должником после уплаты долга

В отделении судебных приставов Костомукши находилось исполнительное производство о взыскании с должника С. в пользу юрлица 135 000 рублей, сообщает УФССП Карелии.

В обеспечение исполнения решения суда, судебным приставом был наложен арест на денежные средства должника, находящиеся на расчетном счете в банке, а также введен запрет на регистрационные действия в отношении трех единиц транспортных средств принадлежащих С.

Получив SMS от банка об аресте счета, должник связался с приставом по телефону и пояснил, что постановление о возбуждении исполнительного производства получил одновременно с оповещением банка и ни о каком решении суда не знал.

На следующий день должник обратился к взыскателю за разъяснением причин предъявления на принудительное взыскание задолженности, которая была погашена.

Только после данного обращения взыскатель письменно проинформировал судебного пристава-исполнителя об отсутствии задолженности, в связи с чем исполнительное производство в отношении гражданина было окончено, а меры принудительного исполнения отменены.