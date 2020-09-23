Рыбаки из-за шторма застряли на безымянном островке на севере Карелии
На севере Карелии на озере Нюк спасатели искали потерявшихся рыбаков. По сообщению паблика «Газета «Новости Костомукши», вечером 21 сентября два рыбака из Костомукши оказались на небольшом острове без связи и возможности передвигаться. Лодочный мотор у них сломался, а телефоны и припасы мужчины оставили в избушке на острове Папинсари, где их ожидал третий товарищ. Вдобавок на озере начался шторм.
Оставшийся в избушке мужчина пытался самостоятельно разыскать товарищей, но затем обратился за помощью к друзьям и в пожарную часть №6. На поиски потерявшихся мужчин отправились инспекторы ГИМС из поселка Муезерский. Через некоторое время они обнаружили потерявшихся костомукшан на маленьком островке и, несмотря на сильное волнение, пошли к ним на помощь.
Однко вернуться в теплую рыбацкую избу им не удалось. Специалисты ГИМС остались с рыбаками на безымянном островке в ожидании улучшения погоды. Ночь с 22 на 23 сентября они провели на острове. А сегодня утром, когда ветер стих, смогли выехать к месту базирования.