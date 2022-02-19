19 февраля 2022, 11:08
Школьника ранили из винтовки во время урока в Волгограде
Старшеклассник пострадал в школе на юге России
В Волгограде школьника ранили на уроке по военно-прикладному искусству. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел во вторник, 15 февраля, однако о нем стало известно в пятницу, 18 февраля, после того, как городской департамент образования провел проверку. Занятие проводилось среди учащихся старших классов. Один из них перезаряжал учебную пневматическую винтовку и случайно выстрелил. Пуля попала в скуловую часть лица находящегося рядом ученика.
Пострадавшему подростку была оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Информация о происшествии была передана в правоохранительные органы. Фото pixabay.com/geralt