Школьника ранили из винтовки во время урока в Волгограде

В Волгограде школьника ранили на уроке по военно-прикладному искусству. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник, 15 февраля, однако о нем стало известно в пятницу, 18 февраля, после того, как городской департамент образования провел проверку. Занятие проводилось среди учащихся старших классов. Один из них перезаряжал учебную пневматическую винтовку и случайно выстрелил. Пуля попала в скуловую часть лица находящегося рядом ученика.

Пострадавшему подростку была оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Информация о происшествии была передана в правоохранительные органы. Фото pixabay.com/geralt