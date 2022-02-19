Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, в 2022 году пребывающие в запасе граждане РФ будут проходить военные сборы в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.

Правительству и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом пребывающих в запасе россиян для прохождения сборов и их проведением. Указ вступает в силу со дня опубликования - в пятницу, 18 февраля.

Сборы граждан РФ, находящихся в запасе Вооруженных сил, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно. Общая продолжительность военных сборов для граждан, пребывающих в запасе, не может превышать два месяца. Фото rifoms.ru