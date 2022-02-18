Умер народный артист России Борис Невзоров

18 февраля скончался народный артист России Борис Невзоров. Ему было 72 года. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра. По словам Тамары Михайловой, актер умер из-за коронавируса.

Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края, учился в щепкинском училище, окончил школу-студию МХАТ. Работал в труппе Московского Нового драматического театра, Театре имени Моссовета, на ЦКДЮФ имени Горького. С 1993 по 2005 годы трудился в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, с 2005 года - актер Малого театра, преподавал в ГИТИСе.

В послужном списке – роли в спектаклях «Ревизор», «Волки и овцы», «Дон Жуан», «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» и другие, а также десятки ролей в кино и телесериалах. Сыграл начальника ЖКХ города в картине Юрия Быкова «Дурак», в детективном сериале «Метод Лавровой», «Марш Турецкого», «Каменская», «Россия молодая» и других. (фото starhit.ru)