Главы ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

Пушилин заявил, что массовый выезд населения организован с 18 февраля в Ростовскую область в связи с ростом напряженности в регионе. В первую очередь эвакуировать будут женщин, детей и пожилых. Он заявил, что временный выезд сохранит людям жизнь и попросил прислушаться и принять правильное решение, сообщает RT. Эвакуированных граждан обеспечат всем необходимым, для них готовы пункты размещения.

Пасечник также призвал мирных жителей, «не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры», в кратчайшие сроки покинуть ЛНР. (фото pixabay.com, Wokandapix)