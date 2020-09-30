Школьница пропала на севере Карелии

Аделина Денисовна Филимонова, 2006 года рождения, пропала в Костомукше. К поискам пропавшей школьницы подключился уголовный розыск.

По сообщению МВД по Карелии, школьница ушла из дома в Костомукше 27 сентября. Предположительно, несовершеннолетняя находится на территории города в компаниях подростков.

Приметы: выглядит на 16-17 лет, рост 165-170 см, нормального телосложения, волосы темные длинные ниже плеч.

Информацию о разыскиваемой просят сообщать по телефонам: +7-911-409-00-17, +7(81459)5-25-02 или 02 (с мобильного – 102).

Напомним, что в Костомукше до сих пор не могут найти пропавшего 17-летнего подростка Игоря Гаврилова. 17-летний юноша пропал в ночь на 7 мая. Молодой человек выпивал на вписке и под утро пошел пешком домой. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Также в эфире телеканала «Россия 1» выходила программа «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, которая была посвящена этой истории. На передачу были приглашены родители подростка, его девушка, волонтеры, участвовавшие в поисках, и молодые люди, которые видели его последними. В июле Бастрыкин уже требовал подготовить для него доклад о ходе расследования загадочного исчезновения подростка. Недавно родственники пропавшего подростка пожаловались руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.