Шестерых школьников выгнали с экзаменов за шпаргалки и телефоны

Двух учащихся, которые писали ЕГЭ, и еще четверых школьников, которые сдавали ОГЭ, удалили из экзаменационных аудиторий в Карелии за шпаргалки и телефоны. Об этом сообщает ИА «Республика» со ссылкой на региональной Минобр.

Телефоны пронесли с собой на экзамен школьники в Сегеже, Надвоицах и Петрозаводске, а шпаргалки обнаружили у выпускников из Пяозера и Лахденпохьи.

Школьники, которые попались на нарушениях, смогут пересдать экзамен по обязательному предмету в сентябре. А вот участникам ЕГЭ по выбору придется ждать следующего года.

Ранее стало известно о двух стобалльниках в Карелии. (фото unsplash.com, Nguyen Dang Hoang Nhu)