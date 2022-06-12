Два школьника в Карелии написали ЕГЭ на 100 баллов

Стали известны первые результаты ЕГЭ. В регионы направили результаты по географии, литературе и химии. В Карелии два школьника написали тесты на 100 баллов.

В основной день ЕГЭ по географии сдавали 45 человек. Шесть выпускников набрали от 81 до 100 баллов. Максимальный балл у Александра Ухова из Петрозаводского президентского кадетского училища, рассказали в пресс-службе республиканского министерства образования и спорта.

ЕГЭ по литературе сдавали 207 учеников. Высокие баллы набрали 14 выпускников. Работу выпускницы петрозаводской гимназии №17 Полины Рутковской оценили в 100 баллов.

Экзамен по химии сдавали 275 школьников. Высокие баллы набрали 30 человек. Максимальное количество баллов – 95 набрали два человека – учащаяся лицея №40 Софья Панченко и выпускница петрозаводской гимназии №30 Малика Гудаева. (фото pexels.com, Andy Barbour)