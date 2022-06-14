Мужчина разбил фонарь на мемориале в Петрозаводске

Петрозаводчанин, 1979 года рождения, повредил прожектор для подсветки мемориала, посвященного сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, сообщили в региональном МВД. Мужчина был пьян, его задержали и отвезли в специальное помещение для задержанных лиц, по пути он оказал неповиновение полицейским.

За одну ночную прогулку мужчина нарушил несколько административных статей: неповиновение полиции, мелкое хулиганство и появление в общественных местах в нетрезвом виде. Суд назначил хулигану штраф. (фото unsplash.com, Scott Rodgerson)