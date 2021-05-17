Сферы применения маткапитала в России планируют расширить

В России может быть расширена сфера использования материнского капитала. С таким предложением к президенту обратилась вице-премьер Татьяна Голикова, сообщают «Известия».

По мнению Голиковой, следует скорректировать существующие правила по двум направлениям, а именно: первое - дать семьям возможность использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка (сейчас это возможно только по истечении трех лет), второе - разрешить тратить маткапитал на оплату образовательных услуг, которые оказывают ИП, имеющие лицензию.

Существующие нормы позволяют потратить средства маткапитала на образование детей, улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии матери, а также социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Наиболее популярной опцией выступает корректировка жилищных условий - на нее приходится более 80% заявлений о распоряжении средствами. Фото kasharynews.ru