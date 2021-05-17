Роскомнадзор пригрозил замедлить Youtube и Facebook

Роскомнадзор пригрозил замедлить работу Youtube и Facebook в стране по аналогии с замедлением работы Twitter, если эти сервисы не удалят запрещенный контент. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции,

- отметили в Роскомнадзоре.

Ведомство с 10 марта замедлило скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозило блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. В конце апреля Роскомнадзор уведомил руководство соцсети Twitter о необходимости удалить всю запрещенную информацию в срок до 15 мая. По истечении этого срока была проведена проверка, в результате которой ведомство решило не блокировать Twitter и снять ограничения доступа в фиксированных сетях, сохранив замедление на мобильных. Фото twimg.com