«Серийным охотницам на солдат» поставили диагноз

О «серийных охотницах на солдат» СВО узнали после слов томского риелтора. На видео она рассказала о схеме, где женщинам за 30 взять денег на покупку квартиры. С ее слов, женщина знакомится с бойцом и, если он не возвращается с СВО, то получает 8 миллионов. Слова риелтора вызвали общественный резонанс, проверку проводила Генпрокуратура. В итоге наказали риелтора и блогера, которая вела подкаст. Женщины извинились за провокационные слова. Суд приговорил риелтора к 80 часам обязательных работ, а блогера к 85.

Тем, кто пытается нажиться на смерти военнослужащих, психологи поставили диагноз и посчитали, что им нужна экстренная помощь. Такие дамы знакомятся с контрактниками, вступают с ними в отношения и ждут, когда мужчина получит серьезное ранение или погибнет с одной целью – получить деньги.

Как пишет Mash, у таких женщин может быть глубокая психологическая деформация личности. Они могут быть серьезно травмированы и у них могут быть серьезные проблемы морально-этического характера. Такие женщины нуждаются не просто в обследовании, но в экстренной помощи.