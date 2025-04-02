Лесовозы разворотили дорогу в карельской деревне

От дороги в центре олонецкой деревни Березовая Гора осталось разве что одно название.

Сейчас она представляет собой одну хлябь с колей под 30 сантиметров. Местные жители недоумевают, как им добираться до работы, а детям до школы.

«В какие сроки закрывают дороги для большегрузов? Лесовозами разбили всю грунтовую дорогу. Как людям на работу теперь попадать и детей в школу возить? Березовая Гора. Центр деревни, колея почти 30 см»,

- пишут в сообществе «Чтобы лучше было жить».

При этом ограничения для движения грузовиков в период распутицы в Олонецком районе еще официально не действуют. Ранее в Минтрансе сообщали, что они начнут действовать в Лахденпохском, Олонецком, Кондопожском, Медвежьегорском, Прионежском, Пряжинском и Пудожском районах. Питкярантском, Сортавальском и Суоярвском округах с 14 апреля.