Сергея Колтырина, осужденного за педофилию, похоронят без прощания

В понедельник, 6 апреля, в Медвежьегорске похоронят историка, бывшего директора Медвежьегорского музея Сергея Колтырина, сообщает «Карелия.Ньюс».

Как пишет издание, тело мужчины с момента смерти – 2 апреля и поныне находится на территории тюрьмы, где Колтырин находился, отбывая наказание за педофилию.

«В связи с тем, что в городе закрыты морг и ЗАГС из-за угрозы коронавирусной инфекции, никаких процедур проводится не будет. Не будет и прощания. Тело Сергея Колтырина из тюремной больницы повезут прямо на медвежьегорское кладбище, где историк и будет похоронен»,

- пишет издание.

Напомним, в июле 2019 года Верховный суд Карелии вынес окончательное решение по делу экс-директора Медвежьегорского краеведческого музея. Колтырин получил девять лет лишения свободы за сексуальные преступления в отношении подростка.

В марте 2020 года Медвежьегорский районный суд освободил от отбывания наказания осужденного за секс с подростком бывшего директора местного музея Сергея Колтырина в связи с тяжелым заболеванием. Однако прокуратура оспорила это решение, Колтырин умер в тюрьме ожидая решения апелляционной комиссии.