Серьезный пожар произошел ночью в Петрозаводске

Сегодня ночью в 1:34 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Скалистой горит деревянный частный жилой дом, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Первыми к месту происшествия прибыли пожарные из поселка Соломенное, по информации, полученной от очевидцев пожара, в доме могли находиться мужчина с ребенком. Специалисты все силы бросили на поиск людей в горящем доме. К счастью, информация оказалась ложной, в доме людей не было.

Как горит дом, было видно с набережной Варкауса. Пожару была присвоена повышенная категория сложности. В общей сложности для борьбы с огнем было привлечено 26 пожарных и было задействовано восемь единиц пожарной и специальной техники.

В течение получаса общими усилиями распространение огня было остановлено, а затем пожар был ликвидирован полностью. В ходе тушения огня из горящего дома пожарные вынесли газовый баллон.

В результате ЧП строение дома было значительно повреждено огнем. По какой причине произошел этот серьезный пожар, теперь предстоит выяснить специалистам. Хозяев на момент возгорания в доме не было. Они были там только накануне вечером. Проводится проверка.