22 апреля 2020, 18:39
Происшествия

В гибели рабочего на севере Карелии заподозрили водителя КамАЗа

Трагедия произошла в марте на производственной площадке дробильно-сортировочного завода в Муезерском районе

В Муезерском районе 46-летнего мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности. Речь идет о гибели рабочего на производственной площадке дробильно-сортировочного завода в марте 2020 года.

По версии карельских следователей, подозреваемый за рулем КамАЗа во время движения задним ходом придавил кузовом самосвала экскаваторщика, который находился у экскаватора. Рабочий скончался на месте, сообщает Следком.

Проводятся следственные действия, обстоятельства устанавливаются, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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Следком по РК
новости Карелии
рабочий
экскаваторщик
Муезерский район