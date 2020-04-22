В гибели рабочего на севере Карелии заподозрили водителя КамАЗа

В Муезерском районе 46-летнего мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности. Речь идет о гибели рабочего на производственной площадке дробильно-сортировочного завода в марте 2020 года.

По версии карельских следователей, подозреваемый за рулем КамАЗа во время движения задним ходом придавил кузовом самосвала экскаваторщика, который находился у экскаватора. Рабочий скончался на месте, сообщает Следком.

Проводятся следственные действия, обстоятельства устанавливаются, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.