В Петрозаводске суд рассмотрел дела в отношении нарушителей режима

В Петрозаводском городском суде начали рассматривать административные дела в отношении нарушителей режима самоизоляции.

Как сообщается на сайте суда, 20 апреля был рассмотрен ряд дел в отношении граждан за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в столице Карелии. Городской суд рассматривал дела ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. По каждому из дел суд применил «административное наказание в виде предупреждения».

За повторное нарушение режима, согласно ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ, уже предусмотрен штраф от 15 до 50 тысяч рублей.

Ранее в Медвежьегорском районе суд оштрафовал троих нарушителей режима.