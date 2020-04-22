Полиция разыскивает подозреваемого в неуплате алиментов мужчину

Уголовный розыск по Петрозаводску ищет Алексея Евгеньевича Викстрема. Мужчина, 1969 года рождения, скрылся от органов дознания.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей ).

Стражи порядка просят сообщать информацию о местонахождении разыскиваемого по телефонам: +7-911-415-25-87, +7-911-409-26-96, +7(8142)73-91-54 или 02 (с мобильного – 102).