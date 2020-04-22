Мошенники оформили на доверчивую петрозаводчанку кредит на 300 тысяч

Злоумышленники обманывают жителей карельской столицы, используя старые схемы. Незнакомцы представляются сотрудниками службы безопасности банка и предупреждают собеседников о несанкционированных действиях со счетами. Петрозаводчане вместо того, чтобы вешать трубку и сразу же звонить в банк самостоятельно, продолжают общение с неизвестными, что заканчивается весьма плачевно.

Очередной жертвой дистанционного развода стала 53-летняя жительница Голиковки. После беседы со «службой безопасности банка», женщину буквально атаковали звонками различные специалисты. В результате им стали известны реквизиты банковской карты, личные данные и другая информация собеседницы, рассказали в МВД.

После переговоров петрозаводчанка стала обладательницей кредита в 300 тысяч рублей. злоумышленники убедили ее покинуть квартиру во время самоизоляции и дойти до банкомата. Там женщина сняла более 250 тысяч рублей и стала переводить деньги на продиктованные ей номера счетов. В общей сложности она более 16 раз пополнила чужие счета. Когда через несколько дней она не получила обещанного незнакомцами «резервного счета», петрозаводчанка обратилась в полицию. В МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве.