22 апреля 2020, 14:56
В Карелии рыбоохарана за неделю оштрафовала нарушителей на 16 тысяч
Инспекторы выявили 12 административных правонарушений
Госинспекторы рыбоохраны рассказали о результатах работы за прошедшую неделю. По Северо-Западу было выявлено 143 административных правонарушения, наложено штрафов на 249 тысяч рублей.
Так, в Карелии сотрудники рыбоохраны выявили 12 административных правонарушений, сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления федерального агентства по рыболовству.
В республике было наложено штрафов на сумму 16 тысяч рублей. У нарушителей изъяли пять незаконных орудий лова.