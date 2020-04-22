22 апреля 2020, 14:56
Происшествия

В Карелии рыбоохарана за неделю оштрафовала нарушителей на 16 тысяч

Инспекторы выявили 12 административных правонарушений

Госинспекторы рыбоохраны рассказали о результатах работы за прошедшую неделю. По Северо-Западу было выявлено 143 административных правонарушения, наложено штрафов на 249 тысяч рублей.

Так, в Карелии сотрудники рыбоохраны выявили 12 административных правонарушений, сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления федерального агентства по рыболовству.

В республике было наложено штрафов на сумму 16 тысяч рублей. У нарушителей изъяли пять незаконных орудий лова.

 

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Рыбоохрана
новости Карелии
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