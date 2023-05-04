Семья лишилась всего на пожаре под Петрозаводском

Частный жилом дом загорелся вечером 3 мая на улице Полярная, 1, в деревне Лехнаволок в Прионежском районе.

Сигнал о пожаре поступил спасателям в 19:29. В общей сложности к месту ЧП прибыло пять единиц техники. Борьба с огнем продолжалась до ночи, в 22:17 возгорание было ликвидировано. Дом сгорел полностью. Семья с детьми лишилась крова, имущества. В сообществе «Заозерье Прионежья» организован сбор одежды и обуви.

Для девочки собирают одежду на рост 116-122 см, обувь 31-32 размера; для женщин собирают одежду размеров 42-44 и 50-52, обувь 38 и 40; для мужчин – одежду 50-52 и 52-54 размера и обувь 43-44.

Также можно помочь материально. Реквизиты и номера телефонов для связи указаны здесь. // фото на главной «Петрозаводск говорит»/ паблик «Заозерье Прионежья»