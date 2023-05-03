Жилой дом вспыхнул под Петрозаводском

Под Петрозаводском вечером 3 мая произошел пожар. Об этом сообщает с места событий журналист портала «Петрозаводск говорит».

Огонь вспыхнул в деревне Лехнаволок. Там загорелся двухэтажный частный жилой дом. Судя по кадрам с места происшествия, пожар начался на втором этаже. Горит крыша здания.

К месту ЧП выехали не менее четырех пожарных машин. Тушение возгорания продолжается. // Фото «Петрозаводск говорит»