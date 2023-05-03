Опубликованы кадры с места тяжелой аварии на улице Правды

Опубликованы фотографии с места ДТП на улице Правды. Кадры разместил портал dtpptz.

Напомним, сегодня в 16:30 автомобиль вылетел с дороги и рухнул с горки в центре карельской столицы. По одной из версий, машина ехала со стороны проспекта Александра Невского. В районе изгиба дороги кроссовер пробил ограждение и вылетел под откос, после чего перевернулся.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек. Обстоятельства аварии выясняются. // Фото dtpptz.ru