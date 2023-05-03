Пропавшая в Петрозаводске девочка найдена

Пропавшая в Петрозаводске девочка 2010 года рождения найдена. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Напомним, 13-летняя школьница днем 2 мая ушла из дома в районе Октябрьского проспекта и исчезла. Ее искали в течение суток.

По данным правоохранителей, криминальной составляющей в исчезновении ребенка нет. Где и при каких обстоятельствах нашли девочку, не уточняется.

В полиции поблагодарили горожан, оказавших содействие в поисках подростка. // Фото: unsplash.com