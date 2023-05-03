03 мая 2023, 18:14
Пропавшая в Петрозаводске девочка найдена
Полиция карельской столицы поблагодарила горожан, оказавших содействие в поиске ребенка
Пропавшая в Петрозаводске девочка 2010 года рождения найдена. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Напомним, 13-летняя школьница днем 2 мая ушла из дома в районе Октябрьского проспекта и исчезла. Ее искали в течение суток.
По данным правоохранителей, криминальной составляющей в исчезновении ребенка нет. Где и при каких обстоятельствах нашли девочку, не уточняется.
В полиции поблагодарили горожан, оказавших содействие в поисках подростка. // Фото: unsplash.com