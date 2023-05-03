Автомобиль перевернулся в центре Петрозаводска

Сегодня в 16:30 в Петрозаводске произошло ДТП на улице Правды. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, сообщает «Столица на Онего».

По данным очевидцев, транспортное средство вылетело с проезжей части в районе пересечения улицы Правды и набережной Гюллинга. Автомобиль перевернулся.

По предварительным данным, в происшествии пострадал один человек. На месте работают скорая, пожарные, дорожные полицейские. Обстоятельства аварии выясняются. // Фото: stolicaonego.ru