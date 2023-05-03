Пенсионерка из Петрозаводска потеряла деньги после телефонного звонка

В полицию Петрозаводска обратилась 73-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что лишилась 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что ей позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился работником банка и сообщил, что кто-то взломал личный кабинет клиентки. Чтобы спасти деньги, ей предложили установить на телефон специальное приложение. Под руководством звонившего пожилая женщина смогла это сделать. После чего деньги были украдены со счета по-настоящему.

Полиция проводит проверку по обращению петрозаводчанки. Жителей республики просят быть бдительными. // Фото: unsplash.com