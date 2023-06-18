Семерых утят спас из канализации дайвер

Дайвер в Иркутске спас утят, которые попали в ливневую канализацию и не могли выбраться. Он достал семерых птенцов, сообщили в главке МЧС по Иркутской области.

Спасатели проводили патрулирование на реке Ангаре и заметили утку, которая громко кричала и беспокоилась. Люди подошли с берега и увидели утят в трубе.

- Выбраться из нее самостоятельно птенцы не могли. Пространство тесное, замусоренное, частично заполненное водой,

- рассказала госинспектор по маломерным судам Татьяна Алексеева.

Она уточнила, что утят из ливневой канализации достал дайвер Дмитрий Соколов. Волонтер выпустил птенцов в реку, они радостно уплыли вместе с уткой. // фото: региональное МЧС / Telegram