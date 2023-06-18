18 июня 2023, 16:32
Семерых утят спас из канализации дайвер
Птенцы утки застряли в ливневке, помог волонтер
Дайвер в Иркутске спас утят, которые попали в ливневую канализацию и не могли выбраться. Он достал семерых птенцов, сообщили в главке МЧС по Иркутской области.
Спасатели проводили патрулирование на реке Ангаре и заметили утку, которая громко кричала и беспокоилась. Люди подошли с берега и увидели утят в трубе.
- Выбраться из нее самостоятельно птенцы не могли. Пространство тесное, замусоренное, частично заполненное водой,
- рассказала госинспектор по маломерным судам Татьяна Алексеева.
Она уточнила, что утят из ливневой канализации достал дайвер Дмитрий Соколов. Волонтер выпустил птенцов в реку, они радостно уплыли вместе с уткой. // фото: региональное МЧС / Telegram