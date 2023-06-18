Умер актер из сериалов «Кухня» и «След»

Известный по ролям во многих популярных сериалах Дмитрий Сапронов скончался незадолго до своего дня рождения. Актеру было 50 лет, его похоронили 18 июня, написали близкие на странице артиста ВКонтакте.

Причина смерти Дмитрия Сапронова не сообщается, но есть информация, что он скончался во сне.

Артист родился в 1972 году, окончил Ростовский филиал Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Снимался в сериалах «След», «Товарищи полицейские», «Адвокат», «Пятая стража», «Кухня», «Истребители», «Оптимисты», «Московская борзая», «Карпов», «Трасса смерти» и других.

Ранее мы сообщали, что умер в 45 лет гитарист рок-группы «Земляне» Сергей Колчин. // фото: Дмитрий Сапронов/ВКонтакте