Музыкант рок-группы «Земляне» скончался в возрасте 45 лет

Гитарист популярной группы «Земляне» ушел из жизни. Сергей Колчин скончался скоропостижно, написал на своей странице ВКонтакте экс-лидер коллектива Сергей Скачков.

Музыканту было всего 45 лет, причина его смерти неизвестна.

- Земля тебе пухом,

- написал коллега.

Музыкант играл в «Землянах» с 2012 по 2018 год. Сергей Колчин также работал в группах «Лицей» и Acoustic Band. // фото: Андрей Чижов / YouTube