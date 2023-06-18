18 июня 2023, 12:36
Музыкант рок-группы «Земляне» скончался в возрасте 45 лет
Скоропостижно умер гитарист Сергей Колчин
Гитарист популярной группы «Земляне» ушел из жизни. Сергей Колчин скончался скоропостижно, написал на своей странице ВКонтакте экс-лидер коллектива Сергей Скачков.
Музыканту было всего 45 лет, причина его смерти неизвестна.
- Земля тебе пухом,
- написал коллега.
Музыкант играл в «Землянах» с 2012 по 2018 год. Сергей Колчин также работал в группах «Лицей» и Acoustic Band. // фото: Андрей Чижов / YouTube