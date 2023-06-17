Закон о самозапрете на кредиты планируют принять уже в июле

Любой россиянин сможет оформить самозапрет на оформление кредитов. Об этом 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил руководитель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

- У человека будет возможность установить себе запрет на получение кредита. И это важно для тех, кто и не собирался брать кредиты, но всегда есть риск, что мошенники возьмут кредит за вас,

- приводит его слова РИА Новости.

Аксаков уточнил, что закон будет также предусматривать двухдневный период для тех, кто захочет опять разрешить себе оформлять кредиты. // фото: pixabay.com