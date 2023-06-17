17 июня 2023, 11:51
Закон о самозапрете на кредиты планируют принять уже в июле
Россиянам хотят дать возможность обезопасить себя от мошенников
Любой россиянин сможет оформить самозапрет на оформление кредитов. Об этом 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил руководитель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
- У человека будет возможность установить себе запрет на получение кредита. И это важно для тех, кто и не собирался брать кредиты, но всегда есть риск, что мошенники возьмут кредит за вас,
- приводит его слова РИА Новости.
Аксаков уточнил, что закон будет также предусматривать двухдневный период для тех, кто захочет опять разрешить себе оформлять кредиты. // фото: pixabay.com