Тысячи осужденных отправят работать на производство «АвтоВАЗа»

Тысячи осужденных к принудительным работам привлекут в Самарской области на производство «АвтоВАЗа». С такой просьбой в региональное управление ФСИН обратилось руководство завода, сообщается на сайте ведомства.

- Общий объем необходимых трудовых ресурсов к сентябрю 2023 года составит 1100 человек и еще около 2900 человек к январю 2024 года,

- сказано в официальном сообщении.

До половины общей потребности могут закрыть именно осужденными к принудительным работам.

Предприятие просит предоставить сотрудников из-за крайне напряженной ситуации, сложившейся на рынке труда в Тольятти и Самарской области. На производство нужно 19 категорий специалистов. // фото: Lada