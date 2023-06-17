17 июня 2023, 10:07
Тысячи осужденных отправят работать на производство «АвтоВАЗа»
Автопроизводитель попросил помощи с работниками у руководства УФСИН
Тысячи осужденных к принудительным работам привлекут в Самарской области на производство «АвтоВАЗа». С такой просьбой в региональное управление ФСИН обратилось руководство завода, сообщается на сайте ведомства.
- Общий объем необходимых трудовых ресурсов к сентябрю 2023 года составит 1100 человек и еще около 2900 человек к январю 2024 года,
- сказано в официальном сообщении.
До половины общей потребности могут закрыть именно осужденными к принудительным работам.
Предприятие просит предоставить сотрудников из-за крайне напряженной ситуации, сложившейся на рынке труда в Тольятти и Самарской области. На производство нужно 19 категорий специалистов. // фото: Lada