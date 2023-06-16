16 июня 2023, 14:29
«Аэрофлот» назовет самолет в честь Жириновского
Российская авиакомпания получит в лизинг два Boeing 737 со вторичного рынка
Руководство «Аэрофлота» назовет один из двух самолетов именем Владимира Жириновского. Об этом рассказал журналистам гендиректор авиакомпании Сергей Александровский, передает ТАСС.
Он пообщался с прессой в кулуарах Петербургского международного экономического форума 16 июня. Самолеты Boeing 737 получат через государственную лизинговую компанию на вторичном рынке.
Один назовут в честь покойного политика, второй будет носить имя российского поэта Гавриила Державина. // фото: www.freepik.com