«Аэрофлот» назовет самолет в честь Жириновского

Руководство «Аэрофлота» назовет один из двух самолетов именем Владимира Жириновского. Об этом рассказал журналистам гендиректор авиакомпании Сергей Александровский, передает ТАСС.

Он пообщался с прессой в кулуарах Петербургского международного экономического форума 16 июня. Самолеты Boeing 737 получат через государственную лизинговую компанию на вторичном рынке.

Один назовут в честь покойного политика, второй будет носить имя российского поэта Гавриила Державина. // фото: www.freepik.com