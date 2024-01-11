11 января 2024, 07:57
Семь человек погибли в страшном ДТП в российском регионе
В Пензенской области минивэн влетел в грузовик
В Пензенской области в трагической аварии погибли семь человек. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
По данным ведомства, ДТП произошло в 3 часа ночи 11 января на трассе «Урал». Столкнулись минивэн и грузовик.
В результате происшествия погибли семь человек, ехавших в минивэне, еще двое получили ранения.
Предварительной причиной трагедии назван выезд на встречную полосу водителем минивэна. // Фото УГИБДД по Пензенской области