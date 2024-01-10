В снижении цен на яйца усомнились в России

В Росптицесоюзе сомневаются, что яйца подешевеют. Гендиректор российского птицеводческого союза Галина Бобылева назвала нынешнюю стоимость десятка яиц в 110-125 рублей «адекватной» и «справедливой».

«Яйцо дешевле не станет, - сказала в беседе с «Парламентской газетой» Бобылева. - На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток - абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта».

По ее словам, отпускная цена яиц у производителей по долгосрочным договорам - 95-105 рублей. Все остальное - расходы розничных сетей и торговая наценка.

По мнению Бобылевой, импортные поставки при заявленных объемах никакой роли в ценообразовании не сыграют. Она отметила, что «закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших, отечественных производителей».

Куриные яйца резко подорожали в прошлом году. ФАС возбудила несколько дел в отношении производителей. // фото «Петрозаводск говорит»