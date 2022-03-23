Сегодня в Карелии ожидается переменная облачность и гололедица

Погода в Петрозаводске в среду будет теплой, облачность – переменной. Осадков не ожидается, на дорогах гололедица, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Днем температура воздуха будет +7, +9 градусов, ночью она составит 0,-2 градуса.

В целом в республике будет похожая погода. По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +7, ночью -3 градуса;

в Кондопоге днем +8 градусов, ночью -4 градуса;

в Медвежьегорске днем +6 градусов, ночью -3 градуса;

в Олонце днем +6 градусов, ночью -7 градусов;

в Пудоже днем +7 градусов, ночью -6 градусов;

в Сегеже днем +6 градусов, ночью -2 градуса;

в Сортавале днем +7 градусов, ночью -4 градуса;

в Суоярви днем +8 градусов, ночью -3 градуса. // Фото: FrauLehrerin /pixabay.com