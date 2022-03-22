22 марта 2022, 17:47
Осадков 23 марта в Карелии не ожидается, но будет гололедица
Синоптики составили прогноз погоды в республике на среду
Погода в Петрозаводске в среду, 23 марта, будет теплой, облачность – переменной. Осадков не ожидается, на дорогах гололедица, сообщили в Гидрометцентре Карелии.
Днем температура воздуха будет +7, +9 градусов, ночью она составит 0,-2 градуса.
В целом в республике будет похожая погода. По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +7, ночью -3 градуса;
в Кондопоге днем +8 градусов, ночью -4 градуса;
в Медвежьегорске днем +6 градусов, ночью -3 градуса;
в Олонце днем +6 градусов, ночью -7 градусов;
в Пудоже днем +7 градусов, ночью -6 градусов;
в Сегеже днем +6 градусов, ночью -2 градуса;
в Сортавале днем +7 градусов, ночью -4 градуса;
в Суоярви днем +8 градусов, ночью -3 градуса. // Фото: jplenio /pixabay.com