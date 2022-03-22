Теплая погода без осадков ожидается в Карелии

Сегодня в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица, ветер западный, умеренный. По данным Гидрометцентра Карелии, днем будет тепло.

Температура воздуха составит +7, +9 градусов, а ночью в карельской столице будет 0, -2 градуса.

В республике в целом тоже будет переменная облачность, без осадков, гололедица на дорогах.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем +8, ночью -6 градусов;

в Кондопоге днем +9 градусов, ночью -3 градуса;

в Медвежьегорске днем +8 градусов, ночью -4 градуса;

в Олонце днем +6 градусов, ночью -6 градусов;

в Пудоже днем +8 градусов, ночью -6 градусов;

в Сегеже днем +7 градусов, ночью -4 градуса;

в Сортавале днем +8 градусов, ночью -4 градуса;

в Суоярви днем +9 градусов, ночью -3 градуса. // Фото: skorchanov/ pixabay.com