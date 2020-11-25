Сегодня умер Диего Марадона

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа, сообщает RT.



В Аргентине объявлен трёхдневный траур.

«В связи с кончиной Диего Армандо Марадоны президент страны объявит трёхдневный траур с сегодняшнего дня»,

— говорится в заявлении пресс-службы главы государства.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Фото с сайта russian.rt.com