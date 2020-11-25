FIFA объявила претендентов на звание лучшего футболиста года

На приз лучшему игроку мира по итогам года претендуют одиннадцать футболистов. Имена претендентов озвучила международная федерация футбола, сообщает РИА Новости.

В числе номинантов: Тиаго Алькантара (Испания, «Бавария»/ «Ливерпуль»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»), Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Роберт Левандовский (Польша, «Бавария»), Садио Мане (Сенегал), Мохамед Салах (Египет) и Вирджил ван Дейк (Нидерланды) («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе (Франция) и Неймар (Бразилия) («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Серхио Рамос (Испания, «Реал»).

Кроме того высокие награды достанутся лучшему вратарю и тренеру. В числе претендентов на награду FIFA за лучший гол-2020 также одиннадцать человек, в том числе три женщины - костариканка Ширли Крус, валлийка Софи Ингл, шотландка Кэролайн Вейр.

Финальные тройки претендентов на награды объявят 11 декабря. (фото unian.net)