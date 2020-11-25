25 ноября 2020, 16:06
Спорт

FIFA объявила претендентов на звание лучшего футболиста года

Финальная тройка претендентов станет известна 11 декабря

На приз лучшему игроку мира по итогам года претендуют одиннадцать футболистов. Имена претендентов озвучила международная федерация футбола, сообщает РИА Новости.

В числе номинантов: Тиаго Алькантара (Испания, «Бавария»/ «Ливерпуль»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»), Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Роберт Левандовский (Польша, «Бавария»), Садио Мане (Сенегал), Мохамед Салах (Египет) и Вирджил ван Дейк (Нидерланды) («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе (Франция) и Неймар (Бразилия) («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Серхио Рамос (Испания, «Реал»).

Кроме того высокие награды достанутся лучшему вратарю и тренеру. В числе претендентов на награду FIFA за лучший гол-2020 также одиннадцать человек, в  том числе три женщины - костариканка Ширли Крус, валлийка Софи Ингл, шотландка Кэролайн Вейр.

Финальные тройки претендентов на награды объявят 11 декабря. (фото unian.net)

Обсудить
просмотр
178330
Метки: 
футбол
FIFA
футболисты
лучший гол
вратарь
тренер